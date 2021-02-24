TBMM Karma Alt Komisyonu kamu denetçilerini dinledi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerini dinledi.

En yaşlı üye sıfatıyla MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak başkanlığında toplanan alt komisyonda, başkan seçimi yapıldı.

Karma Alt Komisyon başkanlığına AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi.

Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çok fazla başvuru alanı olduğuna işaret etti.

KDK'nin yakın zamanda kurulmuş olmasına karşın yaptığı çalışmalarla hak arama kültürünün yaygınlaşmasına ciddi anlamda katkı sağladığını belirten Yalçın, "Sonuçta KDK bu noktada idareciler ve vatandaşlar arasında bir nevi ara bulucu görevi ifa ediyor." dedi.

Yalçın, KDK'nin; idarenin, en alt düzeydeki çalışanından en üst düzeyine kadar iyi yönetim ilkelerine uymasını sağladığını belirterek, 2020 itibariyle birimlerine yapılan müracaatın yaklaşık üçte birinin vatandaş lehine sonuçlandığını, bunun da kurumun başarısını gösterdiğini vurguladı.

Komisyonda kamu denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak da sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı