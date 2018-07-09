TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Çorlu'da meydana gelen tren kazasının herkesi derin bir kedere boğduğunu belirterek "Bu tarz elim hadiselerin tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz." dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı yemin töreninin ardından, birleşime 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından Yılmaz, Çorlu'da elim bir hadise yaşandığını, bir yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi neticesinde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 318 kişinin de yaralandığını anımsattı.

Yılmaz, "Bu kaza hepimizi derin bir kedere boğmuştur. Yüce Meclisimiz adına hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tarz elim hadiselerin tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalarda da ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ihmallerden dolayı bu tip kayıpların yaşanmaması gerektiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Sebep her ne olursa olsun bütün ihtimallerin araştırılması ve gerekli açıklamaların yapılması dileğimizdir. Mağduriyetlerin giderilmesi diğer bir temennimizdir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, kazadan Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ile TCDD yönetiminin sorumlu olduğunu öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da kazanın, milleti büyük bir üzüntüye boğduğunu belirterek hükümetten, kazayla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.

Altay, CHP Grubu olarak kazayla ilgili gelecek günlerde meclis araştırması açılması için önerge vereceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kaza bilgisi alınır alınmaz hükümetin ve ilgili kurumların alarm durumuna geçtiğini aktardı.

Kazanın sebebinin, detaylı idari ve adli tahkikatların tamamlanması neticesinde öğrenileceğini dile getiren Muş, "Kimsenin şüphesi olmasın ki en ufak kusur ve ihmal tespit edilmesi durumunda, kim olursa olsun sorumlularla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır." dedi.

Muş, HDP'li Kurtulan'ın eleştirilerine karşılık da Cumhurbaşkanlığı yemin töreninin içtüzük ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeniden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, "Cumhurbaşkanının Mecliste karşılanmasıyla ilgili kanun, İçtüzük, amir hükümler koymuştur. Bunların dışında yapılanlar teamüllerdir. Teamüller, mutlakiyet izafe etmez. İsteyen uyar istemeyen uymaz." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile Saadet Partisi adına söz alan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İslam, tren kazası dolayısıyla Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla ilgili kutlamaların iptal edilerek sadece yasa ve Anayasal gerekliliklerin yerine getirilmesini, bir gün de olsa yas ilan edilmesini teklif ettiğini söyledi.

"Metrekareye 32 kilogram yağış düşmüş"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop da "Bundan sonra bu tür kazaların yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Olayla ilgili idari soruşturmanın başladığını, Tekirdağ Başsavcılığı koordinesinde 6 savcının görev yaptığının altını çizen Şentop, şunları söyledi:

"Bununla ilgili herhangi bir eksiklik mevzubahis olursa üzerine gidileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kazanın gerçekleştiği dün sabah itibarıyla yani 10.40 civarlarında aynı hattan bir tren geçiyor. Daha öncesinde de aynı hat kullanılmıştır. Yaklaşık iki saat önceki sağanak nedeniyle metrekareye 32 kilogram yağış düşmüş. Bunun etkisiyle o bölgede bir sıkıntı olduğu tespit ediliyor. Tabii bunlar ilk gözlemler. Tahkikat yapılacak ve sonuçlar ortaya konulacak. Dolayısıyla günler öncesinde ortaya çıkmış bir sebeple alakalı değil de trenin geçişinden yaklaşık iki saat önce gerçekleşmiş bir olayla irtibatlı gibi. İdari soruşturma ve adli soruşturma neticesinde daha kesin bilgiler ortaya çıkacak."

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ise "İster mücbir sebep ister ihmal bu hususta demokrasilerin bir sorumluluk rejimi olduğu bilinci içerisinde vicdanlarda ve akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde ilgililer gerekli açıklamayı yapacaktır. İktidarın bu tenkitleri dikkate alacağını umuyorum. Meclisin yeni döneminin denetleme vazifesini gösterir ümidini taşıyorum." açıklamasında bulundu.

"Arkadaşlarımın sözüne uyarak bu teamülü gerçekleştirdim"

Saadet Partili İslam, konuşması sırasında, TBMM Geçici Başkanı Yılmaz'a yönelik, "Yemin esnasında ayağa kalkmamızı söylediniz. Bunu Anayasa ya da yasaların hangi maddesine dayanarak gündeme getirdiniz?" diye sordu.

Bunun üzerine Yılmaz, "Uzun zamandan beri Meclis çatısı altında çalışan, birikimi olan idari personel arkadaşlarımın bana verdiği bilgide, Fahri Korutürk'ten bu yana bu tür bir uygulamanın olduğu söylendi. Arkadaşlarımın sözüne uyarak bu teamülü gerçekleştirdim. Eğer böyle bir şey yoksa o zaman yapılması gereken bu uygulamayı İçtüzükte düzenlemek." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Anlaşılan sizi de kandırmışlar" sözüne Yılmaz, "Ben kandırılmadım. Arkadaşlarım bana video seyrettirdiler, videolardan çıkan sonuç bu. Fakat İçtüzükteki düzenleme Cumhurbaşkanının yeminini ayakta yapacağı şeklinde, milletvekillerinin ayakta dinleyeceğine ilişkin bir düzenleme yok." karşılığını verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Yılmaz, birleşimi, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile bakanların ant içme töreni için yarın saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.