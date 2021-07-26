TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Milleyha, sulak alan ilan edilecek"
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: "Milleyha, sulak alan ilan edilecek"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: 'Milleyha, sulak alan ilan edilecek'
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan, hendek açılıp moloz dökülmesiyle gündeme gelen Milleyha'nın en kısa zamanda sulak alan ilan edileceğini söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan, hendek açılıp moloz dökülmesiyle gündeme gelen Milleyha'nın en kısa zamanda sulak alan ilan edileceğini söyledi.

Yayman, dün hendek açılıp moloz dökülmesiyle gündeme gelen bölgede incelemede bulundu. Daha sonra gazetecilere konuşan Yayman, Milleyha'nın önemli sulak alanlardan olduğunu belirtti.

Milleyha'nın talan edilmesine karşı olduklarını vurgulayan Yayman, şöyle konuştu:

"Buranın muhakkak korunması, kurtarılması noktasında çok çalışmalarımız var. Burada Ankara'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklara düşen görevler var. Aynı şekilde Samandağ Belediyesine ve Hatay Büyükşehir Belediyesine düşen görevler var. Maalesef burayı talan etmek isteyen gaddar anlayış var. Biz bu anlayışa karşıyız. Burada yaşayan her kuş bir canlıdır ve bunu kutsal kabul ediyoruz. Buradaki her bir bitki, flora ve fauna bizim için çok çok kutsaldır, değerlidir. Buranın sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınması konusunda yazılı taleplerimiz var. Önümüzdeki günlerde, en kısa zamanda, bir hafta 10 gün içerisinde Milleyha'yı sulak alan ilan edeceğiz. Buranın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Milleyha sahipsiz değildir. Milleyha'ya moloz, hafriyat dökülmesine, kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Milleyha, Samandağlıların, kuşların, Hataylıların, tabiatseverlerindir. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum."

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da Milleyha'nın 1999'dan bu yana kuş gözlemi yapılan önemli bir alan olduğunu, bölgede bugüne kadar 282 farklı tür kaydedildiği belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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