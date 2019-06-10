TBMM Başkanı Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak A...

TBMM Başkanı Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak A...

TBMM Başkanı Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı olaylar nedeniyle tepkisini dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak A...

TBMM Başkanı Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson'a resmi bir mektup yazarak A Milli Takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı olaylar nedeniyle tepkisini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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