TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı
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TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı

TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı.

21.09.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:04

TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı

ANKARA - TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı.

TBMM 27. yasama yılı 3. dönemini Temmuz ayının sonunda kapatmıştı. Kapandıktan sonra TBMM'de bakım ve onarım çalışmaları başladı. Milletvekili ve basın locasındaki koltukların tamamı sökülerek onarıma gönderildi. Koltuk derilerinde meydana gelen yıpranma, çatlama ve yırtılmalar için macun çekildi, zımparalama işlemi sonrası orijinal rengine boyanarak onarım tamamlandı. Ayrıca bozuk olan 200 adet koltuk amortisörü yenilendi.

Tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için askeri, resmi erkan ve cumhurbaşkanlığı locası, seyirci, basın ve kordiplomatik localarının tamamına iskele kuruldu. Söz konusu alanlardaki duvar ve tavanların tamamına, 1998 yılında yapılan tadilat esnasında kullanılan orijinal akustik özellikli sıva malzemesi yeniden uygulandı. Böylece salon akustiği bozulmadan yıllar içerisinde yıpranan ve kirlenen yüzeyler yenilendi.

Reji arkasında depo olarak kullanılmakta olan alan değerlendirilerek sistem odası olarak düzenlendi. Elektrik ve mekanik sistemler yenilendi. Bu kapsamda ikinci aşamada yenilenecek olan elektronik sistemler ile eklenecek yeni teknolojilere ilişkin kablolama çalışmaları için gerekli altyapı çalışmaları 1 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Hatip kürsüsü de engelli erişimine uygunluğunun sağlanması amacıyla mevcut yerinde iner-çıkar mekanizmalı olacak şekilde yenileniyor.

TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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