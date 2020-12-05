TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84
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TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

05.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:01
TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. Haftasında, sahasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 86-84 yendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. Haftasında, sahasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 86-84 yendi.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 8. Hafta Karşılaşması

Salon: Muradiye Spor Salonu

Hakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Mustafa Candemir Tabak

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (26), Kaan (5), Tolga (8), Ramazan (3), Gökhan (7), Calvin (17), Alican (9), Umut (9), Recep (2)

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Merkezefendi Belediye Denizli Basket: Levant (8), Merthan (13), Deniz (7), Ümit (1), Bertan (3), Dwight (19), Kılıçarslan, Gökhan (7), Mustafa (3), Barış (23),

Baş Antrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı

1.Periyot: 17-24

2.Periyot: 21-11

3.Periyot: 22-26

4.Periyot: 14-13

Uzatma: 12-10

Maç Sonucu: 86-84 Manisa lehine - MANİSA

TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84
TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84
TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84
TBL: Manisa BBSK: 86Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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