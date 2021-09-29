TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Herkesin amacı Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olanların amacının Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek olduğunu söyledi.

Hidayet Türkoğlu, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Genel kurulda kendisi dışında Harun Erdenay ve Erman Kunter'in de başkanlığa aday olduğunun hatırlatılması üzerine Türkoğlu, "Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Herkesin mutlaka kendince kamuoyumuza, basketbol camiamıza sunacağı somut ve gerçekçi projeleri olacaktır. Biz bu zamana kadar yaptıklarımızı ve daha sonra yapacaklarımızı kulüplerimizle değerlendiriyoruz. Zevkli bir yarış olacaktır. Herkese başarılar diliyorum. Herkesin amacı Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek. Tek dileğimiz diğer arkadaşlarımızın gerçek projelerini kulüplerle paylaşmaları." diye konuştu.

Türkiye'nin sporda başarılı bir yaz geçirdiğini anlatan Türkoğlu, "Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında ilkleri yaşatan sporcularımız oldu. Çok başarılı kadın sporcularımız oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çok başarılı bir yaz geçirdi. Ampute Futbol Milli Takımı'mızın başarıları... Türk sporunun her geçen gün başarılarla yükselmesi bizi gururlandırıyor. Bu gece de burada ödül alacak herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.