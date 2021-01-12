Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, parasını Türkiye'ye getirmediği için Cumhurbaşkanlığı tarafından danışmanlık ve federasyon başkanlığı görevlerinden el çektirildiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"PARASINI TÜRKİYE'YE GETİRMEDİĞİ İÇİN EL ÇEKTİRİLDİ" İDDİASI

Hidayet Türkoğlu'nun federasyon başkanlığı ve Cumhurbaşkanı danışmanlığı görevlerinden el çektirildiği ileri sürülmüştü.

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu'nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye'ye getirmesini istedi. Türkoğlu'nun parayı Türkiye'ye getirmeyeceğini söylemesi üzerine Hidayet Türkoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı'ndan da istifa etmesi istendi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu'nun eşi ve çocuklarını ABD'ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Türkoğlu'nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay'ın getirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar