TBF 2.Lig C Grubu 2. Hafta
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TBF 2.Lig C Grubu 2. Hafta

21.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:43
TBF 2.Lig C Grubu 2. Hafta

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden KayseriGaz ligin 3.haftasında sahasında Çorlu Belediyespor'a 59-64 mağlup oldu.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden KayseriGaz ligin 3.haftasında sahasında Çorlu Belediyespor'a 59-64 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Gözde Sancar, Osman Yetişkin, Hamza Çalışkan

KayseriGaz: Hüseyin Çevirgen x (2), Emir Eid x (2), Fath Mehmet Bardak x, Yiğit Karalar xx (11), Bilgehan Diril xxx (16), Murat Kağan Tor x (2), Ali Yurtseven xxx (20), Akkan Atasoy x (2), Gökay Hacıoğlu x (2), Bekir Mert Tarla x (2)

Çorlu Belediyespor: Onat Gür Eroğuz xx (16), Tolga Kanmaz xx (14), Arda Akbaş x (9), Tolgahan Demirel x (6), Adil Elvan x, Aykut Ulutuğay xx (14), Mustafa Ünlü x, Mesut Pehlivan x (5), Adem Deniz x

Periyotlar: 1.Periyot: 23-20 (KayseriGaz lehine) Devre: 34-33 (KayseriGaz lehine 3.Periyot: 50-44 (KayseriGaz lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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