TBB Başkanı Aydın: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar.

21.10.2019 13:01
TBB Başkanı Aydın: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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