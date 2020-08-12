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Tayvanlı şirketten salgına karşı dezenfektan cihazı

Tayvan'daki Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nün start-up şirketi ELECLEAN, salgına karşı koruyucu niteliğindeki ELECLEAN 360 adlı yeni ürününü duyurdu.

Tayvanlı şirketten salgına karşı dezenfektan cihazı
12.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:22

Tayvan'daki Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü'nün start-up şirketi ELECLEAN, salgına karşı koruyucu niteliğindeki ELECLEAN 360 adlı yeni ürününü duyurdu.

Tayvanlı şirket ELECLEAN salgına karşı koruyucu olması için ELECLEAN 360 adlı yeni ürününü duyurdu. Verilen bilgiye ürün, hidrojen peroksit ve hidroksil radikalleri içeren ve belirtilen özellikleri kanıtlanmış olan ROS çözeltisi içermektedir: H1N1, patojenik bakteri, kokular ve toksik formaldehite karşı etkili olup virüslere ve diğer zararlı patojenlere karşı yüzde 90'dan yüksek başarı oranına sahip. Kazara solunması halinde dahi cilde ve gözlere zarar vermiyor. Ayrıca, yeni ürün kullanıcılara kullanımı düzenleme olanağı tanıyan esnek parametrelerle birlikte akıllı kılavuza sahip ve her elektrod modülü, 25 binden fazla kişide dezenfeksiyon sağlayabilir.

ELECLEAN CEO'su Dr. Chen konu hakkında şöyle konuştu: "Amacımız, tüketiciler için herhangi bir kimyasal katkı maddesi içermeyen etkili ve güvenli bir dezenfektan üretmektedir. COVID-19 pandemisi süresince dünya medyası, alkol esaslı dezenfektan kullanımının oldukça sınırlı etkiye sahip olduğunu bildirmiştir. Ayrıca, alkol esaslı dezenfektan kullanımı, havadaki alkol konsantrasyonunu arttırarak oda sıcaklığının artmasına ve yangın riskine sebebiyet verebilir. Son olarak, en önemli noktalardan birisi de ürünümüzün, Pediatrics, Cathay General Hospital'ın Eski Direktörü Dr. Hung-Tsai Liao tarafından tavsiye edilmesidir. Ürünümüzün sağlık ve güvenlik tasarımı, Avrupa standardıyla uyumludur. Giysilerdeki ve ayakkabılardaki mikro organizmalar/virüsler sadece birkaç saniye içinde etkin bir şekilde azaltılmaktadır. Bir doktor olarak güvenli ve etkili dezenfeksiyon, insanların hayatını kurtardığımız işyerimizde kritik role sahiptir". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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