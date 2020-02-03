Tayvan’la iş imkanları TTSO’da anlatıldı

03.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:08

Asya'nın önemli sanayi ve ticaret ülkelerinden biri olan Tayvan'daki iş imkanları ve yatırım fırsatları Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.