Tayvan’la iş imkanları TTSO’da anlatıldı
Asya'nın önemli sanayi ve ticaret ülkelerinden biri olan Tayvan'daki iş imkanları ve yatırım fırsatları Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.
03.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:08
Asya'nın önemli sanayi ve ticaret ülkelerinden biri olan Tayvan'daki iş imkanları ve yatırım fırsatları Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.
Kaynak: Dunya.com