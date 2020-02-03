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Tayvan’la iş imkanları TTSO’da anlatıldı

Asya'nın önemli sanayi ve ticaret ülkelerinden biri olan Tayvan'daki iş imkanları ve yatırım fırsatları Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.

03.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:08
Tayvan’la iş imkanları TTSO’da anlatıldı

'nın önemli sanayi ve ticaret ülkelerinden biri olan 'daki iş imkanları ve yatırım fırsatları 'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.

Kaynak: Dunya.com

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