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Taylan Antalyalı: "İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Taylan Antalyalı: "İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz" Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Lazio karşısında iyi bir oyunla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

- Taylan Antalyalı : "İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz"

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Lazio karşısında iyi bir oyunla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaştığı İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "Geçen yaptığımız analizde, özellikle oyun kurmada onların santrforlarının stoperi kapattığını, oradan çıkışlarda benim ve stoperin önemli olduğunu analiz etmiştik. Bunun üzerine çalışmıştık. Gerçekten de istediğimizi sahada uyguladığımızı düşünüyorum. Hocamızın verdiği taktikleri sahada en iyi şekilde yansıttık. İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Cicaldau ve Berkan'ın koşan ve yetenekli olduğunu ifade eden Antalyalı, "Benim yükümü hafifletiyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. Sezon başındayız. Biraz zaman alacaktır. Bugün iyi bir uyum içindeydik. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.

Bugün hareketli oynadıklarını belirten milli futbolcu, "Kaliteli oyuncularız, yetenekliyiz. Top bize daha fala kaldı. İstediğimiz pozisyonları bulduk. Golü aslında biz atmak isterdik. Onun içinde çok fazla pozisyon bulduk. Ama farklı bir şekilde oldu" dedi.

Statlarında oynamayı çok özlediklerini vurgulayan başarılı futbolcu, "4 ay kadar oldu burada oynamayalı. Taraftarı da çok özledik. Uzun bir süre onlardan ayrı kaldık. Zemin güzeldi. Pas ritmi açısından zeminin böyle olması önemli" açıklamasında bulundu.

Bu sezon çok oyuncu değişikliği olduğunu ve yeni oyuncuların geldiğini belirten Taylan Antalyalı, "Hepimiz istekliyiz. 26 yaşındayım. Benimde hedefim var. Genç ve aç bir kadroyuz. Gelişmeye açız. İyi bir ortam olduğundan yanayım. Arkadaşlık ortamı çok güzel. Bu da sonucu getirecek diye düşünüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

Taylan Antalyalı: İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz

Taylan Antalyalı: İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz

Taylan Antalyalı: İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz

Taylan Antalyalı:
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor Haberleri
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