Ramazan Öncesi Tavuk Fiyatlarına Yüzde 30 Zam Geldi

Her Ramazan öncesi olduğu gibi bu Ramazan'da da özellikle gıda fiyatları üzerinde oynamalar dikkat çekiyor. Son zamanlarda döviz fiyatlarının sürekli artış göstermesi tavuk yemlerinin pahalanmasına ve nakliye ücretlerinin artması sebep oldu. Durum böyle olunca da tavuk fiyatları geçen aya göre yüzde 30 artış gösterdi. Kırmızı et ve balıkta şu an için bir fiyat artışı yaşanmazken vatandaşlar tavuktaki fiyat artışı sonrası kırmızı ete yöneldi.

"TAVUĞA YÜZDE 30 ZAM GELDİ"

Tavuk fiyatlarının inanılmaz oranda arttığını ifade eden tavuk satıcısı Mevlüt Bal, "Son dönemde tavuk fiyatları aşırı zamlandı. Bunu da yem ve ulaşım giderlerinin artmasına bağlıyoruz. Yüzde 60'a varan zamlar var ama biz bunları müşterilere yansıtmıyoruz. Çünkü müşteriden çok tepki gördüğümüz için kendimizden fedakarlık ederek, zammı en asgariye indirdik. Geçen aya göre tavuğa yüzde 30 zam geldi. Gelen zammı direkt fiyatlara uygularsak tavuk satma şansımız hiç kalmıyor. Önümüz Ramazan olduğu için insanlar tepki gösteriyor. Her şey çok pahalanmış. Bizler, vatandaşlar yesin diye fiyatlara zam yapmamaya çalışıyoruz. Ramazan'a kadar 1-2 zam daha bekliyoruz ama bunu fiyatlara yansıtmamaya çalışacağız" dedi.

"TAVUK PAHALANINCA KIRMIZI ETE OLAN İLGİ ARTTI"

Kırmızı ete zam yapmadıklarını belirten kasap Ali Küçük, "Fiyatlarımızda bir artış olmadı. Ramazan yaklaştıkça işlerimiz de hızlandı. Tavuk fiyatları çok arttı. Ete şu anda zam gelmedi. Ramazan'dan önce de geleceğini düşünmüyorum. Şu anda kilo bazında kıyma 42, kuşbaşı 46, biftek 64, kuzu budu 49, köfte 39 ve kemikli ette 24 liradan satılıyor. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Ramazan öncesi ve Ramazan'da insanlar en çok kıyma ve kuşbaşı alıyor. Balık sezonunun bitmesi ve tavuğun pahalanması ete olan ilgiyi arttırdı" diye konuştu.

"15 LİRAYA 1 KİLO BALIK ALABİLİYORSUNUZ"

Ramazan öncesinde balık fiyatlarında indirim yaptıklarını vurgulayan balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda balık piyasası normal gidiyor. 2-3 gündür yoğunlukla somon satıyoruz. Tavuk ve et pahalı. 15 liraya 1 kilo balık alabiliyorsunuz. Somonun kilosu 20 liradan 15 liraya düştü. Ramazan'da da zam yapmayı düşünmüyoruz. Diğer balık fiyatlarına baktığımızda kilo bazında levrek 25, çupra 30, alabalık 25 liradan satılıyor. Somon fiyatları daha da aşağıya düşmez, fiyatların artacağını da sanmıyorum" şeklinde konuştu.

