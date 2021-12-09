Tavuk Dünyası restoran sayısını 250'ye çıkardı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavuk Dünyası restoran sayısını 250'ye çıkardı

Tavuk Dünyası restoran sayısını 250'ye çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeme içme sektöründeki yatırımlarına devam eden Tavuk Dünyası yılın ikinci çeyreğinde 5, son 5 ayda ise 22 yeni şube açtı.

İSTANBUL (İHA) - Yeme içme sektöründeki yatırımlarına devam eden Tavuk Dünyası yılın ikinci çeyreğinde 5, son 5 ayda ise 22 yeni şube açtı. Bu yatırımlarının ardından Türkiye genelinde 250 restorana ulaşan şirket, yeni yıl için ise hedef büyüttü. Önümüzdeki senenin ilk yarısında ise Türkiye genelinde 50 yeni restoran yatırımı daha yapmayı hedefliyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki restoranlarında tüketiciyle buluşan Tavuk Dünyası, 2021 yılı için belirlediği 250 restoran hedefini gerçekleştirdi. Son olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Rize, Balıkesir, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli ve Manisa'da açılan şubeleriyle büyüyen şirketin ajandasında, yeni yılın ilk yarısında 50 restoran açılışı daha bulunuyor.

Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, "2021 yılını hedeflerimize uygun şekilde tamamlıyoruz. 4 bini aşkın insan kaynağımız, yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve tüketicilerimizle aramızdaki bağı güçlendirdiğimiz bu yıl da büyüme grafiğimize ivme kazandırdık. Planladığımız yatırımları hayata geçirerek yaklaşık 40 restoranın açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin farklı şehirlerinde 250 lezzet noktasında misafirlerimizle buluşuyoruz. 2022 yılında kuruluşumuzun onuncu yılını kutlayacağız ve yılın ilk yarısında 50 restoran yatırımını daha devreye alacağız. Bu restoranlarda yaklaşık 750 kişi için de yeni istihdam fırsatı yaratacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Tavuk Dünyası restoran sayısını 250'ye çıkardı

TESK Başkanı Palandöken: 'Kurdaki yükselişi bahane edip yüksek oranda zam yapan fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor'

TESK Başkanı Palandöken: "Kurdaki yükselişi bahane edip yüksek oranda zam yapan fırsatçılar hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor"

 İhaleye katılan firma olmadı

İhaleye katılan firma olmadı

 Dünyada yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı, Hollywood ünlülerinin de ilgisini çekiyor

Dünyada yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı, Hollywood ünlülerinin de ilgisini çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title