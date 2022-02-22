Sergen Yalçın'dan sonra sürpriz hamle! Efsane Mustafa Denizli göreve geçiyor

Beşiktaş'ta Mustafa Denizli heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlı takımı 2008-2009 yılında şampiyonluğa ulaştıran Mustafa Denizli, yeniden yuvaya dönüyor.

SEÇİM KOZU DENİZLİ

Beşiktaş'ta Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, Sportif AŞ'de köklü bir değişikliğe gidiyor. Başkan Çebi, futbolun başına ise Mustafa Denizli'yi getirmeyi düşünüyor. Son olarak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig 'e çıkaran Mustafa Denizli, 13 Ocak'ta İzmir ekibinden ayrılmıştı. Kurt çalıştırıcı sportif direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçip şampiyon kadroyu kurmak için kolları sıvayacak.

SICAK BAKIYOR

Akşam'ın haberine göre; Mustafa Denizli, Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanması halinde futbol takımının yönetimini üstlenecek. 72 yaşındaki Denizli, yeni hocayı da kendisi belirleyecek. 3 Büyükler'i şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli, artık takım elbiseyi giyerek kariyerini yönetim katında devam ettirmeye sıcak bakıyor.

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