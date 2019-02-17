Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Çelik Güven Tazeledi

Taşköprü Ziraat Odası 8. Olağan Genel Kurulunda Murat Çelik yeniden başkan seçildi.

Taşköprü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, pancar üretimi ve Kastamonu Şeker Fabrikası'nın satışı hususlarında üreticileri bilgilendirdi.

Kendir ekimi noktasında da Vezirköprü'nün pilot bölge seçilmesinin Kastamonu'da, Taşköprü'de ya da diğer ilçelerde kendir üretimi yapılmayacağı anlamına gelmediği belirten Çelik, daha önce olduğu gibi kaliteli kendir yetişen Taşköprü ve bölgesinde çiftçilerin üretim yapabileceği ve gereken desteği almaları noktasında çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

Tek listeyle gidilen seçimde Murat Çelik, yeniden başkanlığa seçildi.

Tüm çiftçi ve muhtarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Murat Çelik, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üreticinin, çiftçinin her türlü sorunun da ve ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel kurula, Taşköprü Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı, AK Parti Taşköprü İlçe Balkanı Hüseyin Erol, Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Daday Ziraat Odası Başkanı Levent Oğuz Balaban ile çok sayıda çiftçi ve muhtar katıldı.

Kaynak: AA