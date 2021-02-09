Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
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Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı

09.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:45
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde yetişen, bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle erken başlandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde yetişen, bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle erken başlandı.

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde her yıl şubat sonu ve mart ayında ekilen sarımsak, bu yıl kuraklık tehlikesi nedeniyle toprakla erken buluşturuldu. Yaklaşık 4 bin ailenin geçimini sağladığı Taşköprü sarımsağı, bu yıl mevsimin kurak geçmesi nedeniyle 20 gün önceden ekilmeye başlandı. Üreticiler, kuraklığın devam etmesi halinde verimin düşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

İlçeye bağlı Çanşa köyünde sarımsak üreticiliği yapan Zekeriye Hızarcı, "Bu içinde bulunduğumuz tarla 3 dönüm. Normal şartlarda biz buradan 3 ton sarımsak alırız; ancak yağmur yağmazsa verim düşecek. Barajımızda su yok, dolayısıyla bu tarladan 2 ton bile sarımsak alamayız. Erken dikim yaptık, çillenmesi kolay olsun diye" dedi.

 


Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin DOĞAN

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