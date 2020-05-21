Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlu Baki D.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren babası Bahattin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
21.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:05
TUTUKLANDI
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlu Baki D.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren babası Bahattin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA