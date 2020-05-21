Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)

TUTUKLANDIEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlu Baki D.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren babası Bahattin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü (2)
21.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:05

TUTUKLANDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlu Baki D.'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren babası Bahattin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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