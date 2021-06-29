Kanal İstanbul'da "ödeme" tartışması büyüyor! Bahçeli, firmalar için yasal güvence istedi
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Kanal İstanbul'da "ödeme" tartışması büyüyor! Bahçeli, firmalar için yasal güvence istedi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Muhalefetin, Kanal İstanbul ihalesine girecek firmalara yönelik sürekli dile getirdiği "İktidara geldiğimizde paralarını ödemeyeceğiz" çıkışının yankıları sürmeye devam ediyor. Erdoğan'ın "Söke söke" alırlar çıkışının ardından MHP Lideri Bahçeli de ödemelerin yasal güvence altına alınması çağrısı yaptı.

"Paralarını ödemeyeceğiz" çıkışını ilk CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Kanal İstanbul'un temel atma töreninde Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne geliyorsa söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine sahipsiniz? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkimle alırlar. Bunlar tam manasıyla çaylak." ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER: KESİNLİKLE ÖDEMEYECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tartışmada tarafını seçmiş ve "Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz" dedi.

BAHÇELİ: YASAL BİR GÜVENCEYE KAVUŞTURMALIYIZ

Muhalefet ve iktidarın tartışması sürerken konu hakkında son yorum ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli partisinin grup toplantısında, "Devletin hükmi şahsiyetini takmayan, devlet adabını takmayan ve bu sebeple 'Kanal İstanbul'un parasını ödemeyeceğim' diyen şahıstan devlete baş olamaz. Kanal İstanbul projesini samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye ve İstanbul'umuzun gücüne güç katacaktır. Projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü ihtimali dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız." açıklamasında bulundu.

Kanal İstanbul'da 'ödeme' tartışması büyüyor! Bahçeli, firmalar için yasal güvence istedi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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