Tarsus'ta yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi
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Tarsus'ta yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi

Tarsus'ta yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarsus ilçesinde yerli tohumlarla ekilen buğdayların hasadı yapıldı.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarsus ilçesinde yerli tohumlarla ekilen buğdayların hasadı yapıldı.

Kuraklığa, soğuk havaya ve hastalıklara dayanıklı, yerli ve milli çeşitlerin kullanımını yaygınlaştırmak için "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla Ballıca Mahallesi'nde 15 dekarlık alanda ekmeklik buğday çeşitleri ekildi.

Ballıca Mahallesi'nde ekimi yapılan Tekfen 1013, Tekfen 1016 ve Toros 1003 ekmeklik buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Hasat etkinliğine Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, Tarım ve Orman Tarsus ilçe Müdürü Hayri Erdoğan da katıldı.

Demonstrasyonu yapılan buğday çeşitlerinin Tarsus ilçesinde yetiştirme şartlarına uyum sağladığı ve adaptasyon sorunu yaşamadığı görüldüğünü belirten Abalı, önümüzdeki yıllarda söz konusu çeşitlerin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların il ve ilçe müdürlüğü tarafından yapılacağını söyledi.

Arif Abalı, yerli ve milli çeşitlerin üreticilere hayırlı olmasını diledi. - MERSİN

Tarsus'ta yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi
Tarsus'ta yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi
Tarsus'ta yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi - Haberler Ekonomi
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