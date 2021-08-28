Tarsus İdmanyurdu, yeni sezona hazırlanıyor
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Tarsus İdmanyurdu, yeni sezona hazırlanıyor

Tarsus İdmanyurdu, yeni sezona hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, yeni sezon hazırlıklarına Kızılcahamam ve Bolu kamplarının ardından kendi tesislerinde devam ediyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, yeni sezon hazırlıklarına Kızılcahamam ve Bolu kamplarının ardından kendi tesislerinde devam ediyor. 

Teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde çalışan sarı lacivertlilerde antrenmanlar kıran kırana geçiyor. 

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Ergün Penbe, takımda huzur, arkadaşlık ve yardımlaşmanın en üst seviyede olduğunu ifade ederek, "Bizi hedefimize götürecek iyi futbolcuları transfer etmek için ince eleyip sık dokuduk. Altyapıdan iki yetenekli futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bununla birlikte eksikliğini tespit ettiğimiz iki mevki için kulüp başkanımız Harun Şahin Kırbıyık transfer onayı verdi, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Takıma güç katacak olan iki futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.BAŞKANI HARUN ŞAHİN KIRBIYIK:  VERDİĞİMİZ ŞAMPİYONLUK SÖZÜNE SEZON SONUNDA KAVUŞMAK İÇİN GEREKEN NE VARSA ONU YAPACAĞIZ

Tarsus İdmanyurdu Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık ise, "Yönetim kurulu üyeleri ile uyum içinde kararlar alarak teknik heyet ve futbolculara verdiğimiz güvenceler doğrultusunda Tarsus İdmanyurdu aşıklarına verdiğimiz şampiyonluk sözüne sezon sonunda kavuşmak için gereken ne varsa onu yapacağız. Bu şehre çok yakışacak şampiyonluk için kenetlendik, kimse şahsi menfaati doğrultusunda bu uyumu bozmaya niyetlenmesin. Ben istemediğim sürece kimse benim paramı yiyemez, takıma verdiğim paralar helali hoş olsun, şampiyonluk için tabiri yerinde ise gözünü taştan esirgemeyecek futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenim tam. Tüm spor camiasını takımıza sahip çıkmaya ve tribünlerde yerlerini alarak destek olmaya davet ediyorum. Bu şehre şampiyonluk yakışır" diye konuştu.


Tarsus İdmanyurdu, yeni sezona hazırlanıyor
Tarsus İdmanyurdu, yeni sezona hazırlanıyor
Tarsus İdmanyurdu, yeni sezona hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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