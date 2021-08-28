Tarsus İdman Yurdu, sezona sıkı hazırlanıyor

TFF 2. Lig 2021-2022 sezonunda Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Tarsus İdman Yurdu, yeni sezona kendi tesislerinde sürdürüyor.

TFF 2. Lig 2021-2022 sezonunda Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Tarsus İdman Yurdu, yeni sezona kendi tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Ergün Penbe ve yardımcı hocaların nezaretinde kendi tesislerinde sezonuna hazırlanan Sarı Lacivertliler, antrenman programına harfiyen uyarak sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyorlar.

Futbolcular, 40 derece sıcağa aldırış etmeden forma kapma yarışına girerlerken, teknik heyetin direktifleri doğrultusunda performanslarını en üste seviyeye taşımak için mücadele ediyorlar.

Takımı oluşturan tüm bireylerin kısa sürede birbirleriyle kaynaştığı iyi bir arkadaşlık ve uyum ortamının oluştuğu kulüpte, Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık'ın

desteğini alan futbolcular kendilerine olan bu güveni boşa çıkarmamak için sahada var güçleri ile mücadele edeceklerinin sinyallerini veriyorlar.

Sezona iyi bir başlangıç yapmak ve kendilerinden başarı beklentisi olan taraftarları mutlu etmek için antrenmanlarda güç depolayan futbolcular, "Tek amacımız şampiyonluğa susamış camianın

adını sezonu lider bitirerek bir üst lige yazdırmaktır. Bu mücadele kapsamında kulüp Başkanımızdan, yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyet, masörümüz, malzemecimiz ve kulüp bünyesinde görev yapan her çalışana kadar hepimiz hedefimize odaklandık. Taraftarlarımız ile kucaklaşmak ve tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Onların "12. Adam" olarak tribünlerde yerlerini alarak bizleri motive edecek tezahüratlarla bizlerle bir bütün olacaklarına inancımız tam. Biz şampiyonluğa susamış taraftarlarımıza o keyfi yaşatmak için geldik ve mutluluğu hep birlikte yaşamak için sahada elimizden geleni yapacağız" dediler.

Takımda huzur arkadaşlık ve yardımlaşmanın en üst seviyede olduğunu ifade eden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, "Bizi hedefimize götürecek iyi futbolcuları transfer etmek için

ince eleyip sık dokuduk. Alt yapıdan iki yetenekli futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bununla birlikte eksikliğini tespit ettiğimiz iki mevki için Kulüp Başkanımız Harun Şahin Kırbıyık transfer onayı verdi, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Takıma güç katacak olan iki futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Antrenmanlarda kendilerini yalnız bırakmayıp tatlı ikramında bulunan yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Teknik Direktör Ergün Penbe, "Uzun lig maratonunda bu birlik ve beraberliğin

sürmesini ve şampiyonlukla taçlanmasını en içten duygular ile temenni ediyorum, bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Harun Şahin Kırbıyık ise "Şampiyonluk sözüne sezon sonunda kavuşmak için gereken ne varsa onu yapacağız. Bu şehre çok yakışacak şampiyonluk için kenetlendik, kimse şahsi menfaati doğrultusunda bu uyumu bozmaya niyetlenmesin. Ben istemediğim sürece kimse benim paramı yiyemez, takıma verdiğim paralar helali hoş olsun, şampiyonluk için tabir yerinde ise gözünü taştan esirgemeyecek futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenim tam. Tüm spor camiasını takımıza sahip çıkmaya ve tribünlerde yerlerini alarak destek olmaya davet ediyorum. Bu şehre şampiyonluk yakışır" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı