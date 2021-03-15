Tarsus İdman Yurdu'nda görev dağılımı
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Tarsus İdman Yurdu'nda görev dağılımı

15.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:15
Tarsus İdman Yurdu'nda görev dağılımı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun, 9 Mart Salı günü gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun, 9 Mart Salı günü gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.

Tarsus İdman Yurdu'nun görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, Başkan Vekili Özer Alp, Asbaşkan Mehmet Habib Ekmekçi, 2. Başkan ve Basın Sözcüsü Nedim Delibaş, 2. Başkan Övünç özkan, 2. Başkan Bilal Soydan, 2. Başkan Ayhan Bayram, 2. Başkan Salih Erdoğan, 2. Başkan Ramazan Alıcı, Genel Sekreter Aydın Polat, Genel Kaptan Yasin Güney, Muhasip Ziya Kenğer, Alt yapı sorumlusu Kasım Özyamanoğlu, İdari İşler sorumlusu Hüseyin Yemliha Şahin, Kulüp Amiri Cumali Kırbıyık.

Tarsus İdman Yurdu Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışarak, Tarsus İdman Yurdu'nun hak ettiği yere getireceklerini belirtti.

"Eleştirilere açığız"

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başlanıldığı belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "14 Mart 2021 tarihinde deplasman da oynamış olduğumuz Elazğspor maçı sonrası yapılan tüm eleştirilere açık olduğumuzu bilmenizi isteriz. Öncelikle bu sezon kurulan takımın tarafımızdan kurulmadığını, mevcut takımımızın artı ve eksilerinin bizim olduğunun bilincindeyiz. Kulüp Başkanımız Harun Şahin Kırbıyık'ın talimatları doğrultusunda gelecek sezon hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız.

2020-2021 Futbol sezonu boyunca tarafımıza atanan hakemlerin tavır ve kararları ortadadır. Bizler kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda 'Büyük Tarsus Yürüyüşümüz'de futbol kulübümüzün her daim haklarını savunacak ve sonuna kadar takipçisi olacağız.

Futbol takımımızın son 3 maçına bakıldığında ligin ateş hattındaki takımlara karşı mücadele ettiği ve önümüzdeki kritik maçların devam ettiği de fikstürde görülmektedir. Bizler bu sezonu orta sıralarda tamamlayıp gelecek planlarını yapmaktayız. Bu süreçte taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz. Yeni yönetim kurulumuz göreve geldikten itibaren başkanımızın ilk olarak tesis yatak kapasitesini arttırmak ve yaşanabilir hale getirmek, devamında 2 adet store çalışmalarına hız verdiğimizi belirmek isteriz. Tarsus İdman Yurdu vizyonunu ve marka değerini arttırmak adına çalışmalarımız devam edecektir.

Biliyoruz ki, taraftarımızın ve halkımızın bizden beklentileri büyüktür. Biz de bu bilinçle dünden daha fazla çalışmak ve başarmak için görev aldık." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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