Tarsus İdman Yurdu: 2-3 STAT: Afyon ZaferHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Berkay Daban, Efe KurtuluşAFJET AFYONSPOR: Anıl Atığ - Emre Tosun, Ferhan Evren, Çağrı Giritlioğlu, İlker Avşar, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Ali Kılıç (Dk. 74 Mert Polat Keklik), Mehmet Tayfun Dingil, Kaan Baysal (Dk.

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Berkay Daban, Efe Kurtuluş

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atığ - Emre Tosun, Ferhan Evren, Çağrı Giritlioğlu, İlker Avşar, Onur Ramazan Toprak , Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Ali Kılıç (Dk. 74 Mert Polat Keklik), Mehmet Tayfun Dingil, Kaan Baysal (Dk. 62 Aykut Emre Yakut)TARSUS İDMAN YURDU: Barış Türkmen - Mehmet Cansın Çiçek, Ferhat Duman (Dk. 85 Yasin Elmas), Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol (Dk. 78 Yılmaz Can Taşkıran), Mustafa Yılmaz, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, İbrahim Hırçın, Onur Şirin, (Dk. 90+1 Aytaç Öden)GOLLER: Dk. 7 İlker, Dk. 81 Çağrı (AFJET Afyonspor) - Dk. 18, Dk. 31, Dk. 71 Alperen (Tarsus İdman Yurdu)SARI KARTLAR: Ali Kılıç (AFJET Afyonspor) - Ali Yavuz Kol, Barış Türkmen (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, 27'nci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup olarak play-off turuna kalma yolunda ağır yara aldı.

7'nci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında Çağrı'nın savuma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Onur Ramazan Toprak kaleci Barış'tan kurtularak topu boş kaleye gönderdi. Topa son dokunan İlker takımını 1-0 öne geçirdi.18'inci dakikada gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında ceza alanı dışında topla buluşan Alperen'in sert şutunda savunmaya da çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu ve konuk ekip skora 1-1'lik dengeyi getirdi.31'inci dakikada gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında sol kanatta son çizgiye inen Ali Yavuz'un geriye çıkarttığı topa gelişine yerden net bir vuruş yapan Alperen kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu öne geçiren isim oldu: 1-2.37'nci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında Nazmi'nin pasında savunma arkasına sarkan Onur Ramazan savunmadan kurtulduktan sonra yerden sert ve etkili bir vuruş yaptı ancak kaleci Barış parmaklarının ucuyla tokatlayarak topu kornere çeldi.Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve konuk ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.71'inci dakikada Tarsus İdman Yurdu'nun sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Ferhat'ın kale sahasına gönderdiği ortaya kafayı vuran Alperen topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti: 1-3.81'inci dakikada AFJET Afyonspor'un kazandığı köşe vuruşunda Onur Ramazan'ın ceza alanına yaptığı ortaya Mehmet Tayfun kafayı vurdu, top yan direkten döndü. Boşta kalan topa dokunan Çağrı ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 2-3.

Kalan bölümlerde AFJET Afyonspor yüksek toplarla rakip kalede beraberlik golünü bulma girişimlerinden sonuç alamadı ve mücadeleyi Tarsus İdman Yurdu 3-2 kazanarak puanını 43'e yükseltirken, haftayı puansız kapatan AFJET Afyonspor 40 puanda kaldı ve play-off turuna kalma adına kritik mücadelede ağır yara aldı.

Kaynak: DHA