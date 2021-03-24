Tarsus İdman Yurdu: 0-1
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Tarsus İdman Yurdu: 0-1

24.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:55
Tarsus İdman Yurdu: 0-1

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Selim Özen, Kerem Candaş, Furkan ÇetinkayaSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol, Sinan Kalaycı (Dk.37 Ahmet Atik), Bahadır Çiloğlu, Ahmet Bahçıvan (Dk.80 Raif Demir), Yusuf Onur Arıkan, Abdülsamet Burak, Murat Erdemir (Dk.

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Selim Özen, Kerem Candaş, Furkan Çetinkaya

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol, Sinan Kalaycı (Dk.37 Ahmet Atik), Bahadır Çiloğlu, Ahmet Bahçıvan (Dk.80 Raif Demir), Yusuf Onur Arıkan, Abdülsamet Burak, Murat Erdemir (Dk.71 Kaan mert Nasıcılar), Cenk Kaplan, Emre Bekir (Dk.71 Melih Bostan)TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir, Onur Şirin, Ferhat Duman, Alperen Pak, Suat Kaya (Dk.89 Alper Ademoğlu), Eyüp Akcan (Dk.90+3 Abdulkadir Canlı), İbrahim Hırçın, Ahmet Furkan Özcan, Asım Hamzaçebi, Sefa Durmuş, Mahmut MetinGOL: Dk.71 Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu)KIRMIZI KARTLAR: Dk.10 Murat Gürbüzerol (Serik Belediyespor)– Dk.10 Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu)SARI KARTLAR: Ahmet Atik, Emre Bekir (Serik Belediyespor) - Mahmut Metin, Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu)

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu.Maç Tarsus İdman Yurdu'nun orta vuruşu ile başladı.9. dakikada gelişen bir pozisyonda Serik Belediyespor'dan Murat Gürbüzerol, Tarsus'tan Ferhat Duman'a faul yapınca çıkan arbedede hakem her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. Tartışmaya devam eden her iki futbolcu da hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.Her iki takımın zaman zaman ataklarının bulunduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.71. dakikada gelişen Tarsus atağında Eyüp topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 0-1.

Maçta başka gol olmayınca Tarsus İdman Yurdu sahadan galibiyetle ayrıldı.


- Antalya
Tarsus İdman Yurdu: 0-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILIÇ

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