Tarsus Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

14.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:25

Tarsus Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile sendika yetkilileri önceki gün bir araya geldi. Toplantıya DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Şube Sekreteri Özgür Yüksek, Mali Sekreter Ramazan Kaya ve işyeri temsilcisi Enis Buyur katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sosyal ve sendikal haklara sahip olan Tarsus Belediyesi çalışanları büyük sevinç yaşadı.



Sözleşmede, her işçiye doğum gününde idari izin ile kitap hediye edilmesi ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde her işçiye maddi yardım hakları dikkat çekti. Bunun yanı sıra sözleşmede daha önce tanınan birçok hak iyileştirildi. Olaya bağlı izinler denilen sosyal izinler, hakları dışında sözleşmeye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde birer gün idari izin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası'nın ilk gününde birer gün ücretli izin ve eşi doğum yapan işçiye 5 iş gün gibi izin hakları içeriyor. Maddi anlamda nakdi yardımların da olduğu sözleşmede işçilere her yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 200 lira, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı'nda toplam 2 bin lira yardım ödemesi verilecek. Bunun haricinde işçilere aile, çocuk ve öğrenim, hastalık, yemek, yakacak, giyim ve koruyucu eşya yardımı ve evlenme yardımı gibi haklarda iyileştirilme yapıldı. Sözleşmede öne çıkan maddelerden birisi de katılımcı ve demokratik anlayışı ile esas alınarak, ekonomik ve sosyal anlamda dezavantajlı grupları desteklemeyi, kadın çalışanlara dönük pozitif ayrımcılık ilkesini gözetmeyi, her türlü taciz ve mobbing uygulamaları önlemeyi gerektirecek tedbirler almayı ve kadın çalışanları her türlü konuda desteklenmesini içeriyor. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 2022 yılına kadar geçerli olacak ayrıca disiplin ve ceza gerektiren maddeler de içeriyor.



Sözleşmenin imzalanmasının ardından Tarsus Belediye başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizim için emek yüce bir değerdir. Ben bir emekçiyim. Benim belediye başkanı olmam emekçi sınıfından çıkmamı gerektiren bir unsur değildir. İşçi kardeşlerimizin sosyal ve yaşam haklarını korumak ve hakkını vermek bizim sorumluluğumuz içerisindedir. Her zaman emekçilerden yana oldum. Aydınlık ve mutlu yarınlar için üreteceğiz ve ürettikçe demokrasiyi oluşturacağız. Ülkemizin ve şehrimizin bir emekçisi olarak, insan hak ve onuruna yakışır bir yaşam anlayışı ile çocuklarımıza devredeceğimiz daha iyi bir Tarsus için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA