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Tarım Sigortaları Havuzu, prim, Ekonomi

TARSİM'den işletmeci şirkete yapılacak ödemede değişiklik

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından işletmeci şirkete ödenecek işletme bedeli, havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim 400 milyon lirayı geçerse yüzde 2'den fazla olamayacak.

08.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:22
TARSİM'den işletmeci şirkete yapılacak ödemede değişiklik

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından işletmeci şirkete ödenecek işletme bedeli, havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim 400 milyon lirayı geçerse yüzde 2'den fazla olamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının, Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TARSİM tarafından işletmeci şirkete, devlet prim desteği dahil, fesih ve iptaller düşüldükten sonra havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim üzerinden aylık olarak belirli oranda işletme bedeli ödeniyor. Bu bedel, aktarılan toplam prim 400 milyon lirayı aşarsa yüzde 2'den yüksek olamayacak.

Kaynak: AA

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