Tarımsal ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Kaymak ve Kenan Uzman, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin'e ziyarette bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Kaymak ve Kenan Uzman, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Ticaret Borsası'nın çalışmaları, projeleri ve faaliyetlerinden bahsetti. Kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yapan Gültekin, Kütahya'nın tarımsal ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlayacak projeler için yerel dinamiklerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, yapmış olduğu çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunarak, ortak yapılacak çalışmalarda işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Güncel ekonomik ve sosyo-kültürel konuların da görüşüldüğü ziyaret için KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA