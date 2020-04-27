Tarımsal ticarette kısıtlamalar gıda güvenliğine tehdit
DTÖ üyesi 24 ülke ortak açıklama ile koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin tarım ürünleri ticaretine kısıtlamalar getirmesinin ve gereksiz stoklamaların gıda güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulunarak tarım ticaretini olumsuz etkileyecek kısıtlamalardan kaçınılmasını istedi.
27.04.2020 04:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 04:58
DTÖ üyesi 24 ülke ortak açıklama ile koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin tarım ürünleri ticaretine kısıtlamalar getirmesinin ve gereksiz stoklamaların gıda güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulunarak tarım ticaretini olumsuz etkileyecek kısıtlamalardan kaçınılmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com