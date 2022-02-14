TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel'den tarımda "Yerelleşme" önerisi

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel, tüm ülkelerin sorunu haline gelen enflasyona çare olmak ve artan gıda fiyatlarının önüne geçmek için "kendi kendini besleyen şehirler" oluşturulması gerektiğini söyledi.

Girdi maliyetleri, nakliye ve aracılar nedeniyle gıda fiyatlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Yüksel, "Türkiye'ye dünyada tarımsal üretim açısından kendi kendine yetebilen ülke olma özelliğini yeniden kazandırabiliriz. Bunun için kentsel tarımı kurumsallaştıran yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Merkezi ve yerel yönetimler işbirliği içinde şehirlerde tarımı yaygınlaştıran önlemler almalı. Sivil toplum kuruluşları da tarımsal üretimin artırılması için devreye sokulmalı" önerisinde bulundu.

- TARIMLA BİRLİKTE İSTİHDAM, İHRACAT VE SANAYİ DE KAZANACAK

TARIMKON Başkanı Yüksel, "Kendi kendini besleyen şehirler" modeliyle tarımın ülke ekonomisinde hak ettiği değere yeniden kavuşacağını aktardı. Söz konusu modelle tarımsal üretimin artacağını, bu sayede de vatandaşın gıda gereksiniminin çok daha ucuza karşılanacağını anlatan Yüksel, "Tarım sektöründeki gelişmeler sanayiye girdi sağlanması, ihracat rakamlarının yükselmesi ve istihdamın artması anlamında da pozitif katkılar yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMASIN, EKİLSİN

Yüksel, söz konusu modelin hayata geçirilebilmesinin önünde engeller olduğuna işaret ederek, öncelikle yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yüksel, tarım arazilerinin imara açılmasına engel olunarak, bu alanların üretim için ekilmesine imkan verilen düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti. Yüksel, "İklim ve mevsim değişiklikleri çok yakında kuraklık, kuraklığa bağlı olarak da gıda arzında çok ciddi sıkıntılara yol açabilir. Akaryakıt, elektrik, gübre, yem ve sulama gibi tarımsal üretimin ana girdisi olan kalemlerdeki fiyat artışları nedeniyle de zor dönemden geçen çiftçiler için çözüm yolu tarım ve gıda üretiminde şehirleri devreye sokmaktır. Şehirlerin kendi kendini besleyecek şekilde yerelleşmesi şarttır. Şehir tarımının yaygınlaştırılmasıyla, kilometrelerce uzaklardan getirilen ürünlerin, nakliye masraflarının da etkisiyle fiyatlarının aşırı yükselmesinin de önüne geçileceği gibi, tüketicinin de daha ucuza ürün alması sağlanır.Bu modeli oluşturamazsak gıda arzı güvenliği sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

- KÖYLERDE YAŞAYAN NÜFUS HIZLA AZALIYOR

Hakan Yüksel, TÜİK tarafından açıklanan son nüfus verilerine göre Türkiye'de nüfusun yüzde 93,2'sinin il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 6,8 olarak belirlendiğini hatırlattı. Köylerde yaşayan kişi sayısının 5 milyon 771 kişiye düştüğünü dile getiren Yüksel, köy hayatının azalmasıyla orantılı olarak tarımla uğraşan kişi sayısının da gerilediğini kaydetti. Yüksel, şehirlere göçen köy halkının tarımı çok iyi bildiğini ve bunların deneyimlerinden "kendi kendini besleyen şehirler" modeliyle kentlerdeki tarım arazilerinde yararlanılabileceğini ifade etti. Yüksel, bir yandan gıda fiyatlarının diğer taraftan da gıda güvencesine dair risklerin tartışıldığı bir ortamda bu sorunun üstesinden gelmenin yolunun tarım arazilerini koruyup tarımsal üretimi arttırmaktan geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal üretime ve çiftçiye verdiği değerin farkındayız. Kendisine iletilen sorunlara karşı duyarsız kalmıyor. Bu önerimize de kendilerinden destek istiyoruz. Eski yöntemleri uygulayarak yeni sonuçlar elde edemeyeceğimizi artık anlamalı, farklı fikirlere de fırsat vermeliyiz" dedi.

BAKAN NEBATİ'YE TARIMDA YENİ EKONOMİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNDU

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen 'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısına' katılan Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel, tarımda yeni ekonomik çözüm önerilerini sundu. TARIMKON'un projesi olan 'Tarımsal Atıklardan Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretilmesi Modeli' hakkında bilgi vererek çözüm önerilerini anlatan Yüksel, "Yüzde 100 ithalata bağlı olduğumuz, gıda katkı maddelerini, sağlık, kozmetik, ilaç ve sanayi hammaddelerini tarımsal atıklardan biz üretebiliriz" ifadelerini kullandı. Yüksel, bunun için bürokratik sıkıntıların çözülmesini beklediklerini söyledi. Yüksel, Bakan Nebati ile bu konuda önümüzdeki hafta yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.