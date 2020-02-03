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Tarımın yükselen yıldızı Aslanapa'da silajlık mısır tüm Türkiye'ye satılıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde açılan mısır silajı fabrikasından Türkiye'nin 81 iline satış yapıldığı bildirildi.

03.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:33
Tarımın yükselen yıldızı Aslanapa'da silajlık mısır tüm Türkiye'ye satılıyor

'nın ilçesinde açılan mısır silajı fabrikasından 'nin 81 iline satış yapıldığı bildirildi.


Girişimci İş Adamı Ali Okumuş tarafından ilçede faaliyet gösteren fabrikada üretilen mısır silajı'nın, kaliteli mısırlardan üretildiği ve gün geçtikte talebin arttığı açıklandı.


Tonu 360 TL'den başlayan fiyatlarla satış yaptıklarını belirten Ali Okumuş, "Aslanapa ilçesinde, mısır silajı satışları ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Son hafta Trabzon, Balıkesir, Afyon, İzmir ve daha bir çok ilimize ürettiğimiz ürünü gelen siperişler üzerine gönderdik. Önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı üretim yapıp taleplere yetişmeye çalışacağız. Hem daha fazla vatandaşımıza istihtam sağlamayı hedefliyoruz hemde Aslanapa ve civar ilçelerimizde mısır üretiminin artmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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