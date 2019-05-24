"Tarıma yönelik kredi paketiyle gıda enflasyonu dengelenir"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, "Seracılık yatırımlarının artmasıyla özellikle sebze gibi ürünlerde gıda enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki hareketlilik dengelenir. Domates ve biber gibi sera ürünlerinde hem üretim artışı hem de maliyet düşüşü olur" dedi.