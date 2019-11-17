Tarım ve Orman Şurası'nda "çeyrek asırlık" zirve

17.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:23

Tarım ve Orman Bakanlığınca, başta sektör temsilcileri ve STK'ler olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmesi alınarak koordine edilen, tarım ve ormana dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım ve Orman Şurası yarın başlayacak.