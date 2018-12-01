Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Köylüsünü Yalnız Bırakmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) orman köylüsünün hayat standartlarını yükseltmek maksadıyla desteklerini sürdürüyor ve onları yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede orman köylüsüne bu yılın ilk 10 ayında çeşitli alanlarda yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destek sağlandı.

Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik ORKÖY ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakanlık olarak orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı amaç edindiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu çerçevede içinde bulunduğumuz 2018'in ilk 10 ayında ORKÖY destekleri kapsamında 121,1 milyon TL kredi, 30,3 milyon TL de hibe olmak üzere toplam 151,4 milyon TL destekleme yaptık. Bu destekleri genellikle orman köylülerimizin en çok talepte bulunduğu süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık ve güneş enerjisi alanlarında verdik" dedi.

Ormanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için 459 milyon TL

Bakanlık olarak orman köylüsüne sadece ORKÖY kredi ve hibeleri ile destekte bulunmadıklarını kaydeden Pakdemirli, "Ormanlarımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, silvikültür ve fidan üretimi gibi konularda da orman köylümüze destek olduk. Bu çalışmaları yaparken

köylümüze 2018'de toplam 459 milyon TL destekte bulunduk" şeklinde konuştu.

Orman Kanununun 31 ve 32. maddeleri kapsamında ise orman köylülerinin yakacak odunları ile ev, ahır, samanlık, köy konağı gibi yerlerde kullanacakları odun ihtiyaçlarının piyasa bedelinin çok altında verilmek suretiyle karşılandığını belirten Pakdemirli, "Ayrıca 34. madde kapsamında orman köylülerinin ve kooperatiflerinin yapmış oldukları üretim çalışmalarında üretmiş oldukları ürünler üzerinden verilen haklar uyarınca orman köylümüze bu yıl 207 milyon TL destekte bulunduk" açıklamasında bulundu.

Orman köylüsünün emeklerine karşılık 1 milyar 320 milyon lira

"Ormanlarımızda üretilen odunların işçiliğinde de orman köylüsünün emeklerinden faydalanıldı" diyen Pakdemirli, "Köylülerimizin bu emekleri karşılığında kendilerine ve kooperatiflere ödenen bedel 2018 yılı için 1 milyar 320 milyon lirayı buldu" ifadelerini kullandı.

Bu yıl toplam 2 milyar 140 milyon liralık destek verildi

Netice itibarıyla orman teşkilatının 179 yıllık geçmişi ve deneyimi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Orman teşkilatımız, bu yıl ormanlar üzerindeki insan baskısını azaltmak ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek maksadıyla doğrudan ve dolaylı yollardan toplam 2 milyar 140 milyon liralık destekte bulundu" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA