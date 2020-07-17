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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da değerlendirmelerde bulundu: (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık rekoltesine ilişkin çok ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, "İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'da değerlendirmelerde bulundu: (1)
17.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:20

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık rekoltesine ilişkin çok ciddi bir çalışma yapıldığını belirterek, "İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azabilir belki, sezon içerisinde bir miktar daha azalabilir ama görünen o ki ilk defa burada açıklıyorum; 665 bin ton fındık rekoltemiz var." dedi.

Pakdemirli, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara "Fındıkta memnuniyetsizliği olan var mı?" sorusunu yöneltti.

Salondakilerin alkışlaması üzerine Bakan Pakdemirli, "Alkışı da verdik Cumhurbaşkanımıza, bir daha bir alkış verin Cumhurbaşkanımıza." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, fındıkla ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fındıkla ilgili iki önemli şey açıklayacağım. Bir tanesi rekolteyi açıklayacağım. Diğerini de açıklayacağım. Şimdi 2 yıl boyunca hakikaten üreticinin alnının terinin karşılığını verme çabası içerisinde olduk. Bu iş için çok ince hesap, kitap, piyasa oyuncularıyla görüşme, sizin bazı hoşunuza gitmeyen oyuncular olsa dahi onlarla da görüşme çünkü onlar da bu işin oyuncuları, bu işin büyük alıcıları. Herkesi dinleme, herkesten fikir alma, üreticiden fikir alma, alıcıdan fikir alma, yurt dışındaki alıcıdan fikir alma, yurt dışındaki üreticiden fikir alma, bunların hepsini yaptık."

Yürüttükleri çalışmaların detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Bu kadar detaylı ve ayrıntılı bir çalışmanın ve ortaya konulan fındık stratejisinin tek bir sebebi var; biz dünyada birinci ülkeysek bizim dediğimiz olacaktır." diye konuştu.

Pakdemirli, fındığın pazarının Miami'de kurulduğunu kaydederek, "Her yıl toplanıyorlar, bu fındık ne kadar üretiliyor, ne kadar satılacak, bunlar konuşuluyor. Ben oraya gittim, kürsüye çıktım. Dedim ki patron biziz, bizim dediğimiz olacak. Biz konuşacağız, siz dinleyeceksiniz, fiyatları biz dikte edeceğiz, siz de yapacaksınız." dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Tek bir telefonumuzla hem Gürcistan'ın hem de Azerbaycan'ın bakanlarını geçen sene buraya getirdik, yine burada oturduk, dedik ki biz bundan sonra bu alım satım işlerini dünyada beraber pazarlayacağız. Bütün bunları yapmamızın sebebi gene şuydu, üreticimiz daha fazla para kazansın, bahçesine girsin, bahçelerine baksın. Memnuniyetle görüyorum ki artık fındık bahçelerine bakılıyor." şeklinde konuştu.

"Fındığımız daha değerli olacak"

Pakdemirli, salondan yükselen talepler üzerine fındık fiyatını açıklamayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiyat işi Cumhurbaşkanımızındır. Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar, defalarca irdeledi, defalarca rekolte önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azabilir belki, sezon içerisinde bir miktar daha azalabilir ama görünen o ki ilk defa burada açıklıyorum; 665 bin ton fındık rekoltemiz var. Bunun manası nedir? Manası geçen yıla göre daha az fındığımız var. Bunun diğer anlamı nedir, fındığımız daha değerli olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ordu'ya gelirken konuştuklarını aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ordu'ya, Karadeniz uşaklarına özel selamını gönderdi. Ben de özel selamını getirdim size. Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım yapacak.' Fiyat ve diğer konularda yine çalışmalarımızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarelerimizi tamamlarız. Hasat öncesinde fiyatların açıklanacağı şeklinde bir beklentisi olsun Karadenizli kardeşlerimizin. İnşallah bu sene de üreticimizin alnının terini soğutmadan ürettiği fındığın hakkını ödeyecek şekilde çalışmamızı yapacağız. Yine Karadenizli müstahsilimizi, fındık üreticimizi inşallah memnun edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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