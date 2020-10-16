Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5...

16.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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