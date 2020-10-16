Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5...
16.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üreticilerimizden gelen talepler ve yaptığımız detaylı analizler sonucu kütlü pamuk primini yüzde 37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay