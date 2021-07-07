Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı.

Tunç, eski Siirt-Eruh kara yolu Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliğinin Koç ve Teke Üretim İstasyonunda düzenlenen makine ekipman dağıtım törenine katıldı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş'tan bilgi alan Tunç, 30 küçükbaş hayvan yetiştiricisini kapsayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yüzde 50'si hibe ve yüzde 50'si de üretici katkısıyla hayata geçirilen "Hayvan nakilleri kontrol noktası" projesi kapsamında temsili olarak bir üreticiye çadır, güneş paneli, koyun kırpma makinesi ve otomatik enjektör teslim etti.

Siirt'te küçükbaş hayvan yoğunluğuna dikkat çeken Tunç, yapılan desteklemelerle tarım ve hayvancılığın daha da artacağını ve bölgenin küçükbaş hayvancılıkla kalkınacağını söyledi.

Törene, Bakanlık ve birlik yetkilileri ile kurum müdürleri katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Siirt'te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine makine ve ekipman dağıttı - Haberler Ekonomi
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