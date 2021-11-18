Bakan Yardımcısı Özkaldı, Tekirdağ'da çalışmalar hakkında bilgi aldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Tekirdağ'a gelerek, Vali Yıldırım'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı

Bir dizi görüşmelerde bulunmak ve bir toplantıya katılmak üzere Tekirdağ'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Vali Aziz Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tekirdağ'a dair projeleri ile kentteki çalışmaları hakkında görüştüler.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı Tekirdağ'da ve valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Yıldırım, ziyaretleri için de Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya teşekkür etti. - TEKİRDAĞ