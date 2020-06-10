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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TÜDKİYEB'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TÜDKİYEB'i ziyaret etti
10.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:05

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'i ziyaret etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, yetiştiricilerin sorunlarını dile getirdiklerini ve sektörle ilgili taleplerin Bakan Yardımcısı Metin'e aktarıldığını bildirdi.

Anadolu topraklarının dünden bugüne küçükbaş hayvancılıkta geldiği noktanın da değerlendirildiği görüşmede Çelik, "Bu toprakların ana geçim kaynaklarından biri de hemen her zaman küçükbaş hayvancılık olmuştur. Bu yeni de değildir. Yüzyıllardır böyledir. Dünyanın en güzel halı ve kilimleri, kumaşları bu topraklarda dokunmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi de babası Ertuğrul Gazi de dedesi Süleyman Şah da geçimlerini küçükbaş hayvancılıktan sağlamışlardır. Atalarımız Osmanlı Devleti kurulana kadar obaları ve sürüleri ile hayvanlarını otlatabilecekleri güvenli topraklar için göç etmişlerdir. Koyun keçi otlatmayla işe başlayan Osmanlı İmparatorluğu, üretim faaliyetlerini, ipekten yüne, tiftikten kıla, kilimden dokumaya, baskı kumaşlara, süt ve süt ürünlerine, et ve et ürünlerine genişletmiş, bunun verdiği güçle yeryüzüne hakim olmuştur. Bin yıl önce koyunlarıyla, keçileriyle yola çıkan yüzlerce yıl dünyaya hükmeden ve imparatorluk kuran bir ecdadın torunlarıyız" ifadelerini kullandı.

Osmanlının ataları keçi çobanı olan kurucularının torunları olarak küçükbaş hayvancılığı her zaman baş üstünde tutmayı kutsal bir görev bildiklerini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman çobanları önemsemesinden, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin her daim, her yerde desteğinin yanı başımızda olmasından ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin'in Merkez Birliğimizi ziyaret ederek sektörümüzün sorunlarını dinlemesinden anlaşılıyor. Kırsalda tarlasında ekip biçen, merasında koyun keçi güden yetiştiricilerimiz, çobanlarımız sahipsiz değildir" açıklamasında bulundu.

"Tarım Bakanımız her zaman biz yetiştiricilerin yanında olmuştur"

Sektör temsilcisi olarak tüm üretici ve yetiştiriciler adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, "Bakanımız Bekir Pakdemirli, hizmette sınır tanımayarak her zaman biz yetiştiricilerin yanında olmuştur. Bakanımızın yetiştiricilerimize değer verdiğini biliyor ve minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin'in Merkez Birliğimizi ziyaretiyle bizleri onurlandırmasından sektörüm adına büyük şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin şahsında Bakan Yardımcıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Merkez Birliğimizin kuruluşundan bu yana ilk kez bir Bakan Yardımcımızın bizleri ziyaret etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ziyaret, çalışmalarımızda bizlere güç verecek, küçükbaş hayvancılığımızın gelişimine de katkısı olacaktır. Bakan Yardımcımızın ziyaretiyle üretici ve yetiştiricilerimizin yanında olduğunu göstermesi, pandemi döneminde her ne kadar sektörümüz olumsuz etkilenmiş olsa da durumun yeniden normalleşme sürecine girmesi ile birlikte yetiştiricilerimizin eskiden olduğu gibi üretime devam etmesi bakımından sektörümüze büyük moral olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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