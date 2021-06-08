Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
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Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Haberler | Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımında sona gelinen Yusufeli Barajı ile ilgili, "En geç 2023'ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımında sona gelinen Yusufeli Barajı ile ilgili, "En geç 2023'ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar enerji ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin'e gelerek, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılan proje hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, 2023'ün başında barajda enerji üretimine başlanacağını duyurdu. Pakdemirli, "Yusufeli Barajı, tüm dünyanın takip ettiği mega bir proje. 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yükseği. Gövde betonlamasını bitirdik. Şimdi geri köy yolları, bunların replasmanı; yolların, tünellerin, viyadüklerin bitmesi aynı zamanda vatandaşlarımızın taşınması kalıyor. Aralık sonu itibarıyla barajda su tutmayı hedefliyoruz. Bunun manası, 2 milyar metreküplük bir baraj. En az 1-1,5 sene bunun dolmasını bekleyeceğiz ama en geç 2023'e varmadan veya 2023'ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar enerji ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak" diye konuştu. 


Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur

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