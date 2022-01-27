Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün yayımlanan tebliğle Bakanlığın bazı tarım ürünleri ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılınması konusuna açıklık getirerek, "Tebliğde yer alan ürünler için şu an her hangi bir kısıtlama söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın ülkede üretim ve ihracatta güçlü bir alt yapıya sahip olduğuna işaret edilerek, yüksek rekoltelerin elde edildiği meyve ve sebze grubu içerisindeki ürünlerin ihracatının daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Küresel boyutta hızla değişen koşullar dikkate alınarak, sektörel hedefler ve öncelikler doğrultusunda, dış ticaretin dinamik bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç duyulduğu da belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)' ile belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapma hususunda Bakanlığımız yetkilendirilmiştir. Tarım ve gıda ürünleri dış ticaretine mevcut uygulamalar çerçevesinde devam edilecek olup bahse konu Tebliğde yer alan ürünler için şu an her hangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Çiftçilerimizin alın teri ve emeği ile ürettiği ürünlerin, hak ettiği değerden yurt içi ve yurt dışında pazarlanmasını sağlayarak, tarım sektörünün kalkınmasına yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir."