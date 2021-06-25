Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama
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Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama

Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım Kredi Yem A.Ş.'nin Türkiye'nin en 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 127. sıraya yükselmesi, Kütahya'da pasta kesilerek kutlandı.

Tarım Kredi Yem A.Ş.'nin Türkiye'nin en 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 127. sıraya yükselmesi, Kütahya'da pasta kesilerek kutlandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tarım Kredi Yem'in Kütahya Fabrikası'nda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı etkinlikle kutlama programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, kurumlarının 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 127. sırada yer aldığını kaydetti. Kinay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 980 bin tonluk kapasitemizi geçen yıl 1 milyon 200 bin tona taşıdık. Bu yıl da hedefimiz 1 milyon 400 bin ton. Bu kadar büyük bir kapasite bizi sektörde ileri noktalara taşıdı. Türkiye'nin ilk 500 sanayisi içerisinde 144. sıradan bu yıl 127. sarıya yükseldik. Biz yeni fabrikalar kuruyoruz. Mevcut olan fabrikalarımızı rehabilite ediyoruz. Her zaman yönetim kurulu üyelerimizin ve genel müdürümüzün desteğini arkamızda hissettik. Bu büyük atılımın gerçek mimarı Tarım Kredi Kooperatifleridir. Vermiş olduğunuz destek ve güven olmasaydı bunları gerçekleştiremezdik. Çoğu fabrikamızın rehabilite edilmesi gerekiyordu. Kapatılmaya yüz tutan fabrikalarımızı yeniden ihya ettik. Silo kapasitemiz 57 bin tondu, ilave 70 bin daha kapasite gerçekleştirdik. Toplam çelik silo kapasitemizi 127 bin tona çıkarttık. Hasat dönemindeyiz. İnşallah bu yıl kuraklığa rağmen bereketli bir yıl olacak" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, Tarım Kredi Yem'in sektördeki 600 firma arasında lider konumunda olduğunu ifade etti. Poyraz, "Tarım Kredi Yem'in en önemli özelliği ve misyonu yetiştiricilerin ihtiyacı olan yemi kaliteli ve uygun fiyata vermesidir" şeklinde konuştu.

Kütahya Şube Müdürü Hüseyin Durmuş, tören sonrası yönetim kurulu üyelerine fabrikayı gezdirerek faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama
Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama
Tarım Kredi Yem'de pastalı kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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