Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 3 temel gıdaya bir adetlik kota uygulaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda alışveriş yapmasıyla gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bazı temel gıda ürünlerine 1 adetlik satış kotası getirildi. Stokçuluğa karşı yapıldığı belirlenen uygulamada un, yağ ve şeker ürünlerinin önüne yerleştirilen bilgilendirme yazısı dikkat çekti.

STOKÇULUĞA KARŞI HAMLE

Sputnik'in haberine göre un, yağ ve şeker raflarına asılan bilgilendirme yazısında "Ürünlerimiz ve indirimlerimizden, tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için verdiğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz" ifadelerine yer verildi.

SATIN ALIMDA 1 ADET KOTASI

Bu nedenler müşteriler 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor. 2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gıda fiyatlarındaki artışın ardından bir Tarım Kredi Kooperatif marketine giderek alışveriş yapmış ve "fiyatların uygun" olduğunu belirtmişti.

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