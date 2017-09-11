Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 16 Yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 16 Yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com