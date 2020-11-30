Tarım arazileri MASKİ'nin koruması altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile tarım arazilerinin koruma altına alınmasının yanı sıra koruge boru montajıyla yol geçişi de güvenli hale getirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarını güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı'nın Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Yol geçişinin güvenli bir hale getirilmesi için koruge boru montajı da gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile tarım arazileri yağışlı havalarda dağdan gelen sulara karşı koruma altına alındı. Mahalle sakinleri yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı İbrahim Bakırlı, "Çalışmadan memnunuz. Yağışlı havalarda dağdan gelen su ovamıza iniyordu. Dilekçe vermemizin ardından kısa sürede ekipler çalışmayı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı