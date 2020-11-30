Tarım arazileri MASKİ'nin koruması altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarım arazileri MASKİ'nin koruması altında

30.11.2020 17:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:45
Tarım arazileri MASKİ'nin koruması altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile tarım arazilerinin koruma altına alınmasının yanı sıra koruge boru montajıyla yol geçişi de güvenli hale getirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarını güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Saruhanlı'nın Çamlıyurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Yol geçişinin güvenli bir hale getirilmesi için koruge boru montajı da gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile tarım arazileri yağışlı havalarda dağdan gelen sulara karşı koruma altına alındı. Mahalle sakinleri yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı İbrahim Bakırlı, "Çalışmadan memnunuz. Yağışlı havalarda dağdan gelen su ovamıza iniyordu. Dilekçe vermemizin ardından kısa sürede ekipler çalışmayı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Tarım arazileri MASKİ'nin koruması altında
Tarım arazileri MASKİ'nin koruması altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AB-Türkiye Tarım ilişkileri ATSO'da masaya yatırıldı
AB-Türkiye Tarım ilişkileri ATSO'da masaya yatırıldı
Antalya Valisi Yazıcı, tarım sektörü temsilcileriyle online toplantı yaptı
Antalya Valisi Yazıcı, tarım sektörü temsilcileriyle online toplantı yaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halife Hafter Meral Akşener İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Demet Akalın Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım arazileri MASKİ'nin koruması altında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:59:28. #1.15#
title