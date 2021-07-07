Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da
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Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da

Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün ile anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'te forma giyen Milli oyuncu Tarık Sezgün ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 2001 doğumlu, 2.12 boyundaki genç pivotun kulübümüzde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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