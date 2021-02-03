Tarihte bugün ne oldu? 3 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

3 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1451 - Osmanlı Padişahı II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet), ikinci kez tahta geçti.

1509 - Portekiz İmparatorluğu Donanması ile Osmanlı, Venedik ve Ragusa destekli Memlûk Sultanlığı, Gucerat Sultanlığı ve Kalkülta Krallığı birleşik donanması arasında, Diu Muharebesi gerçekleşti.

1690 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kâğıt para Massachusetts'de kullanılmaya başlandı.

1783 - Amerikan Bağımsızlık Savaşı: İspanya ABD'yi resmen tanıdı.

1815 - İlk peynir fabrikası, İsviçre'de kuruldu.

1880 - İdare-i Mahsusa işçileri greve çıktı.

1916 - Kanada Ottawa'daki parlamento binası yandı.

1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesti.

1928 - Hutbe, İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.

1930 - Türk-Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.

1930 - Vietnam Komünist Partisi kuruldu.

1931 - Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi bugün idam edildi.

1931 - Yeni Zelanda'da deprem: 258 kişi öldü.

1933 - Ankara-İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı.

1957 - İzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan "İzmir" yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4'ü yolcu 5 kişi öldü.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba mallarına ambargo koydu.

1966 - SSCB'nin insansız uzay aracı Luna 9, ay yüzeyine indi.

1969 - Yaser Arafat, Filistin Millî Kongresi Başkanlığına atandı.

1971 - 11 OPEC ülkesi, petrol alıcısı ülkeleri fiyatları artırmakla tehdit etti.

1973 - Türkiye'de Polise elektrikli coplar verildi.

1975 - Kıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı.

1977 - Bir süredir kayıp olan İstanbul Teknik Üniversite (İTÜ) öğrencisi Zeki Erginbay, ölü olarak bulundu.

1980 - İstanbul'da dur ihtarına uymayan bir Fransız turist öldürüldü.

1984 - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastane ve doğum evlerinde kürtaja izin verildi.

1995 - Yazar Metin Kaçan ve spiker Alp Buğdaycı işkenceyle tecavüz gerekçesiyle tutuklandılar.

1997 - Pakistan'da altıncı genel seçimler yapıldı.

1998 - Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) "Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan" iki maddesine imza attı.

2002 - Afyon'da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.

2004 - Azeri petrolünü Türkiye ve dünya pazarına ulaştıracak Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesiyle ilgili kredi ve boru hattı geçişinde ev sahipliğiyle ilgili son anlaşmalar Bakü'de imzalandı.

2006 - Suudi Arabistan'dan Mısır'a gitmekte olan Al-Salam Boccaccio'98 adlı bir Mısır yolcu gemisi, Mısır'ın Hurgada limanına 40 mil kala, Kızıldeniz'de battı. Gemideki 1400 yolcudan 435'inin kurtarıldığı bildirildi.

2006 - TRT Ankara ve İstanbul'da karasal sayısal televizyon yayınına başladı.

2008 - Almanya'nın Ludwigshafen kentinde, Türk ailelerin yaşadığı binada çıkan yangında beşi çocuk, dokuz Türk öldü.

2011 - Ankara Ostim'de 2 ayrı fabrikada patlama meydana geldi.

DOĞUMLAR

1809 - Felix Mendelssohn Bartholdy, Alman besteci (ö. 1847)

1821 - Elizabeth Blackwell, Amerikalı tıpçı (ö. 1910)

1874 - Gertrude Stein, Amerikalı romancı ve ozan (ö. 1946)

1883 - Camille Bombois, Fransız ressam (ö. 1970)

1887 - Georg Trakl, Avusturyalı şair (ö. 1914)

1894 - Norman Rockwell, Amerikalı ressam ve illüstratör (ö. 1978)

1899 - Sadi Işılay, Türk besteci ve kemancı (ö. 1969)

1909 - Simone Weil, Fransız yazar ve filozof (ö. 1943)

1920 - Henry Heimlich, Yahudi kökenli Amerikalı göğüs cerrahı ve tıp araştırmacısı (ö. 2016)

1920 - Morteza Motahhari, İranlı bilgin ve siyasetçi (ö. 1979)

1921 - Ralph Asher Alpher, Amerikalı kozmolojist (ö. 2007)

1924 - Edward Palmer Thompson, İngiliz tarihçi (ö. 1993)

1934 - Teoman Köprülüler, Türk siyasetçi (ö. 2003)

1943

Dennis Edwards, Amerikalı siyahi soul müziği ve blues şarkıcısı (ö. 2018)

Asaf Savaş Akat, Türk ekonomist ve akademisyen

Seizo Fukumoto, Japon oyuncu (ö. 2021)

1944 - Fethi Heper, Türk futbolcu

1945 - Hakkı Bulut, Türk ses sanatçısı ve besteci

1947 - Paul Auster, Amerikalı yazar

1950 - Morgan Fairchild, Amerikalı oyuncu

1952 - Fatma Karanfil, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1955 - Bahadır Akkuzu, Türk müzisyen (ö. 2009)

1957 - Ulrich Karger, Alman yazar

1959 - Ferzan Özpetek, Türk yönetmen

1960 - İlyas Tüfekçi, Türk futbolcu ve teknik direktör

1960 - Joachim Löw, Alman teknik direktör

1970 - Oscar Cordoba, Kolombiyalı futbol kalecisi

1971 - Metin Türkcan, Türk müzisyen ve gitarist

1972 - Canan Kaftancıoğlu, Türk tıp doktoru ve siyasetçi

1972 - Mart Poom, Eston futbolcu

1980 - Ayça Işıldar Ak, Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1988 - Cho Kyuhyun, Koreli şarkıcı

1992 - Daniyar İsmayilov, Türkmen asıllı Türk millî halterci

1993 - Getter Jaani, Eston şarkıcı

ÖLÜMLER

1116 - Coloman, Árpád Hanedanı hükümdarı (d. 1070)

1451 - II. Murat, Osmanlı'nın 6. Padişahı (d. 1404)

1468 - Johannes Gutenberg, Alman yayımcı (d. 1398)

1581 - Mahidevran Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın hasekisi

1862 - Jean-Baptiste Biot, Fransız fizikçi (d. 1774)

1896 - Jane Wilde, İrlandalı şair, çevirmen (d. 1821)

1899 - Ali Bey, Türk ilk tiyatro yazarlarından (Moliere'den uyarladığı Ayyar Hamza (1871) ünlü oyunlarındandı)

1924 - Woodrow Wilson, ABD'nin 28. Başkanı (d. 1856)

1946 - Carl Theodor Zahle, Danimarka başbakanı (d. 1866)

1950 - Karl Seitz, Avusturyalı siyasetçi ve devlet adamı (d. 1869)

1955 - Vasili Blohin, Sovyet general (d. 1895)

1956 - Şerif İçli, Türk bestekâr (d. 1899)

1956 - Émile Borel, Fransız matematikçi ve siyasetçi (d. 1871)

1961 - Sadettin Kaynak, Türk besteci (d. 1895)

1975 - Ümmü Gülsüm, Mısırlı ses sanatkârı (d. 1898 veya 1904)

1976 - Kuzgun Acar, Türk heykeltıraş (d. 1928)

1985 - Frank Oppenheimer, Amerikalı fizikçi (d. 1912)

1989 - John Cassavetes, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1929)

1997 - Bohumil Hrabal, Çek yazar (d. 1914)

2002 - Ali Ulvi Kurucu, Türk şair, yazar ve hafız (d. 1922)

2005 - Ernst Mayr, Alman-Amerikalı evrim biyoloğu (d. 1904)

2006 - İlhan Arakon, Türk sinema yönetmeni, yapımcı ve kameraman (d. 1916)

2007 - İsmet Giritli, Türk hukuk profesörü ve yazar (1961 Anayasası'nı hazırlayanlardan) (d. 1924)

2009 - Neriman Altındağ Tüfekçi, ilk kadın Türk Halk Müziği solisti ve ilk kadın şefi (d. 1926)

2016

Balram Jakhar, Hint siyasetçi (d. 1923)

Suat Mamat, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1930)

Alba Solís, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu (d. 1927)

2017 - Zoya Bulgakova, Sovyet Rus tiyatro oyuncusu (d. 1914)