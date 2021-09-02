Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
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Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi

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Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a imzası tüm dünyada ses getirirken transferin ardından şaşırtan bir detay da ortaya çıktı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Portekizli yıldızdan imzalı forma istediği öğrenildi. Ronaldo böylecek 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i bile heyecanlandırdı. 95 yaşındaki 2. Elizabeth Portekizli yıldızdan imzalı forma isterken, bu durum tarihte ilk kez yaşandı.

80 TANE İMZALI FORMA İSTEDİ

NTV Spor'un İngiliz medyasından aktardığı habere göre; Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi. Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
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