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Tarihin İlk ve Tek Süper Altın Top'u Alfredo Di Stefano'nun

Altın Top ödülünü veren France Football dergisi, 30 sene önce, 1989'da tarihin ilk ve tek Süper Altın Top'una Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'yu layık gördü. Kariyeri boyunca elde ettiği tüm başarılarının onur edildiği ödülde Di Stefano, son oylamada Michel Platini ve Johan Cruyff'ı geçerek bu onura erişti.

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

Altın Top ödülünü veren France Football dergisi, 30 sene önce, 1989'da tarihin ilk ve tek Süper Altın Top'una efsanesi 'yu layık gördü. Kariyeri boyunca elde ettiği tüm başarılarının onur edildiği ödülde Di Stefano, son oylamada ve 'ı geçerek bu onura erişti.

Kaynak: Dugout

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